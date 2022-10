Tutto pronto per la nona edizione del festival "CartaCarbone" a Treviso

AGI - Tre giorni di dialogo tra letteratura e scienza, informazione, filosofia e nuove metodologie della creazione e della comunicazione. La IX edizione del festival letterario di Treviso CartaCarbone si terrà da giovedi' 13 a domenica 16 ottobre, ideata da Bruna Graziani e da Il Portolano, la scuola di scrittura autobiografica e narrativa di Treviso che in 15 anni di attività ha avvicinato migliaia di persone alla scrittura.

In programma ospiti di rilievo tra cui Stefano Calabrese, Matteo Caccia, Ginevra Bompiani, Andrea Cortellessa, Marco Peano, Vasco Mirandola, Riccardo Pittis, Matteo Righetto, Sonia Aggio, Alice Basso. Il 2022 fiorisce di ricorrenze letterarie a cui CartaCarbone porta tributo con diversi eventi Oltrefestival, di natura mista, a passaggio tra le arti. Tra gli altri, il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini e di Luigi Meneghello, il centenario della morte di Marcel Proust.

Per l'evento di apertura della nona edizione, previsto per giovedì 13, CartaCarbone organizza una serata aperta al grande pubblico con il biologo Sammy Basso. È un invito esplicito a esplorare mondi sconosciuti: quelli dell'inevitabile accidentalità di chi nasce portando una diversa abilità nell'esistenza (nel suo caso la progeria), ma soprattutto quelli di chi ha saputo attivarsi finalizzando il pensiero alle prossime generazioni, puntando su ricerca e impegno, sulle potenzialità della sperimentazione.

Giovedì 13 ottobre facciamo un pezzo di viaggio insieme. Che posto scegli, corridoio o finestrino?

Il posto è quello accanto a Sammy Basso, ospite e conducente della nostra serata.



Sammy Basso è un biologo italiano. Così viene definito quando si cerca il suo nome sul web.

Il filo d'Arianna dell'innovazione, la passione per i nuovi linguaggi sembra innervare più d'uno degli eventi previsti. Senz'altro quello che vedrà in scena al Cinema Corso, domenica 16 ottobre, alle 20.30, Barbascura X, "il punk della divulgazione scientifica", scrittore, youtuber da migliaia di followers, comico e conduttore televisivo. A dialogare con lui Giacomo Moro Mauretto.

Tra gli appuntamenti più attesi anche la conferenza scenica di Patrizio Roversi (15 ottobre alle 21.00) dal titolo "I viaggi che non potremo più fare", la narrazione di tre luoghi che per ragioni diverse sono irrimediabilmente cambiati. Dalle Isole Svalbard, allo Yemen fino alla piu' remota delle regioni del Nepal, il Mustang. Come di consueto il Festival si articola in più sezioni tematiche e programmatiche. In Contrappunti spazio alla scrittura letteraria e agli autori, esulando dall'abituale formula della presentazione. Sul palco un moderatore e più autori con i loro libri in un incontro alternativo, spesso con il contributo di contenuti multimediali, letture e musica.

Tra gli appuntamenti quello di sabato 15 ottobre all'Auditorium Stefanini, alle ore 16, con Francesco Zanolla, Desy Icardi e Marco Peano, raccontati da Luna Romeo Fulvio. Che passa il testimone a quello con Ginevra Bompiani e Stefano Brugnolo. Tra loro un contrappunto d'eccezione: Andrea Cortellessa.

Domenica 16, all'Auditorium Stefanini, ci saranno inoltre Anna Sandri, Silvia Zanardi, Sonia Aggio, Barbara Cagni e Enzo Fileno Carabba. Sabato 15 alle 18.30 sarà il tempo del testo e della musica di Giorgio Gobbo unito alla lettura scenica di Andrea Pennacchi. Il racconto di un vissuto emozionale fatto di musica, esperienze, parole e immaginario, un lungo viaggio che condivide vent'anni di produzione artistica.

In Oltrefestival si raccolgono inoltre gli appuntamenti che accolgono una visione globale e sociale dove decentramento e condivisione delle responsabilità, parlano all'azienda e all'impresa come allo sport. Per questo, tra l'altro, parola a uno dei giocatori italiani di basket piu' vincenti di sempre. Che pure terrà un incontro dal titolo provocatorio.

Il 15 ottobre alle 16.00, al chiostro della chiesa di San Francesco, Riccardo Pittis darà vita a un evento intitolato "Ho imparato a non temere la sconfitta", presenta Alessandro Toso. CartaCarbone, peraltro, e' da sempre un festival che si dedica alle scritture. Nel corso della manifestazione si terranno laboratori aperti e su iscrizione alla presenza di esperti del mondo dell'autobiografia e dell'editoria, tra cui Stefano Calabrese, Marco Peano e Luca Briasco.

Ai laboratori si aggiunge il contest di scrittura per i ragazzi delle scuole della Provincia di Treviso, una sorta di maratona letteraria che coinvolge gli studenti delle Superiori della Provincia di Treviso invitati, durante la giornata di domenica 16, a realizzare un racconto breve in due ore su un tema a sorpresa che sarà rivelato il mattino stesso. Giuria Popolare e Giuria Tecnica, il cui Presidente e' Fulvio Ervas, selezioneranno e proclameranno i vincitori. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso gli spazi messi a disposizione dal comune di Treviso: Palazzo Giacomelli, Auditorium Stefanini, Teatro La Stanza e il Cinema Corso e sono a ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento posti.