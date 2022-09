Emma Marrone in lutto, è morto il padre

AGI - Èdeceduto all'improvviso, all'età di 66 anni, Rosario Marrone, padre della cantante salentina Emma Marrone. Ne dà notizia il Comune di Aradeo (Lecce), dove risiede la famiglia Marrone.

"Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto", scrive il sindaco del paese, Giovanni Mauro, facendosi portavoce dell'intera amministrazione comunale.

Anche la cantante sul suo profilo Instagram ha voluto ricordare il padre, pubblicando una foto di Rosario Marrone mentre suona la chitarra, accompagnato da un messaggio firmato come "la tua Chicca".