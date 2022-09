Alla Galleria Borghese una mostra dedicata a Tiziano

AGI - La Galleria Borghese festeggia il ritorno di uno dei suoi capolavori, Venere che benda amore, che ha viaggiato nei mesi scorsi a Vienna e Milano, dedicandogli una piccola ma raffinatissima mostra, "Tiziano. Dialoghi di Natura e Amore".

Al quadro ritrovato è accostato un altro dipinto del maestro veneto proveniente dal Kunsthistorische museum di Vienna, uno degli ultimi realizzati dal pittore ormai novantenne, Ninfa e Pastore.

La sala della Galleria dedicata a Tiziano, la XX, è stata allestita in funzione di questo "dialogo": di fronte al celeberrimo Amore sacro e amor profano, è stato posto il quadro "restituito", Venere che benda Amore, mentre sugli altri due lati si fronteggiano la Ninfa e, sulla parete opposta, una copia tardo-secentesca delle Tre età dell'uomo, il cui originale si trova a Edimburgo, dipinta dal Sassoferrato.

Tomorrow will be open Titian. Dialogues of Nature and Love, a dossier exhibition that stemmed from the loan of Titian’s painting Nymph and Shepherd by the @KHM_Wien as part of a programme of cultural exchange between the two institutions.https://t.co/b3dkP6dnaV pic.twitter.com/yZW4HRKY31