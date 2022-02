In Sardegna l'arte si scopre alla radio con 'Vincent'

AGI - In Italia di arte si parla poco e quasi mai con una divulgazione popolare, tanto meno su un mezzo privo di immagini come la radio: ecco perché fa notizia che in Sardegna ci sia una radio che ha scelto di fare questa scommessa. 'Vincent tutti i colori dell’arte' è un format radiofonico dedicato all’arte e ai suoi protagonisti in onda su Radio Internazionale Costa Smeralda con il supporto del Mad, neonato movimento d’arte e design diretto da Daniela Cittadini. L'iniziativa ha riscosso un sorprendente successo nei suoi primi due anni, portando una ventata di novità nella stagnante stagione culturale dominata dal Covid.

Il format

L’idea è semplice: incontrare artisti di spessore, pittori, scultori, fotografi, filosofi dell’arte, registi, galleristi, scrittori e far raccontare loro il concetto d’arte e di fare arte in una contemporaneità complessa come quella attuale. Il format nasce da un sogno nel cassetto di Maria Pintore, storica voce e direttore dell'emittente radiofonica sarda, insignita del premio Città di Castelsardo 2021 proprio per le sperimentazioni di Radio Internazionale Costa Smeralda.

"Parlare d’arte con gli artisti in una realtà a tratti surreale e per certi versi distopica, è un modo per non farci smettere di sognare e sperare attraverso l’immaginazione che in fondo è l’essenza dell’arte", racconta Daniela Cittadini.

Daniela Cittadini e Maria Pintore

Il ruolo di Luca Gatta

L’incontro tra lei e Maria Pintore ha permesso al format di diventare realtà e ora si è aggiunta la preziosa collaborazione del filosofo dell’arte romano Luca Gatta critico dalla penna al vetriolo, pungente e originalissima. "Sono rimasta colpita dalle sue pubblicazioni su artext e per me è un onore poter collaborare con lui", dice il direttore del Mad. Il Movimento nato a Olbia ha potuto contare fin dall'inizio su due artisti raffinatissimi e originali: l'italo-iraniano Arian Nowbahari, pittore e scienziato in Norvegia, e il pittore Daniel Rizzo, abilissimo pittore noto per essere l’illustratore dell’Albero Azzurro in Rai.

Luca Gatta

I prossimi ospiti

Di grande spessore i personaggi dell’arte che si alterneranno prossimamente in 'Vincent': si va dai grandi nomi della fotografia del '900 come Giovanni Chiaramonte e Graziano Panfili al regista Pietro Mereu che racconterà dei suoi nuovi lavori internazionali; da Aurelia Nudda pittrice sarda di recente esposta a New York a Giovanni Iudice, protagonista assoluto della pittura figurativa contemporanea inserito nella nuova edizione della Treccani. Il suo dipinto 'Umanità' è stato nominato il quinto stato dopo il quarto stato di Volpedo da Vittorio Sgarbi.

"Ora mi piacerebbe fare uscire Vincent dalla Radio per portare l’arte nelle piazze estive, con Daniela Cittadini ci stiamo lavorando", ha anticipato Maria Pintore.