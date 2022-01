L'artista Mimmo Paladino ha avuto un incidente ed è ricoverato a Benevento

AGI - Un banale incidente durante le riprese del suo film e l'artista della Transavanguardia Mimmo Paladino finisce in ospedale per un trauma al bacino. È successo a Paduli, paese d'origine dell'artista sannita famoso in tutto il mondo per le sue installazioni. Una caduta accidentale e Paladino è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Fatebenefratelli" di Benevento. I medico hanno escluso un intervento chirurgico, ma Paladino resta ricoverato nel reparto di Ortopedia. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Paladino è impegnato a girare il suo secondo film, che vede tra i protagonisti anche Toni Servillo. "Inferno" il titolo della pellicola, per la quale alcune ambientazioni sono proprio nel Sannio. Pochi giorni fa le prime riprese a Paduli, mentre a primavera il lavoro proseguirà anche a Benevento, oltre che in altre città italiane.