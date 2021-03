"Non farò il Festival l'anno prossimo", dice Amadeus

AGI - Amadeus non sarà il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo del prossimo anno. Lo ha annunciato lo stesso Amadeus nel corso della conferenza stampa al Casino'. "Se in futuro la Rai mi vorrà chiamare e ci sarà un progetto, ne parleremo. Ma non ci sarà un Amadeus ter di fila".

"Trovo Sanremo un motivo di gioia ed orgoglio, un grande premio, apice all'interno della carriera da conduttore", ha aggiunto Amadeus. "Sono grato alla Rai, alla direttrice De Santis (era a capo di Rai1, ndr) per avermelo affidato lo scorso anno, grato quest'anno quando Coletta mi ha chiesto di andare avanti. Ringrazio l'amministratore delegato Rai1, Salini. Si parte da un progetto, ha aggiunto il conduttore, e non c'è per il prossimo anno con la stessa forza dei primi due anni.

"Siamo orgogliosi di questo Festival, abbiamo fatto - ha aggiunto Amadeus - quello che desideravamo fare e non speravamo in questi risultati. Eravamo consapevoli di cosa stessimo andando a fare. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato senza risparmiarsi a questo progetto e a questo grande sforzo".

Ieri il picco di spettatori si è avuto ale 21:34 con oltre 12,6 milioni con Annalisa; il picco di share alle 00:30 con le immagini della performance di Irama durante le prove generali (fanno testo queste per la gara, l'artista non è in presenza in quanto in isolamento cautelare perché due suoi collaboratori sono risultati positivi al coronavirus) ed è stato pari al 45%.