Restano gravi le condizioni di Matsumoto, papà di Capitan Harlock

È ricoverato in gravi condizioni al reparto di rianimazione delle Molinette di Torino Leiji Matsumoto, il celebre fumettista ideatore di Capitan Harlock, colpito ieri sera da un malore mentre si trovava in hotel.

Matsumoto è in città per celebrare i 40 anni dalla prima messa in onda del celebre cartone animato. Il fumettista è stato intubato e la prognosi resta riservata. Dall'ospedale fanno sapere che ci vorranno almeno 24 ore per fare ulteriori valutazioni.

