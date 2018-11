Violenza sessuale su minori: un uomo arrestato a Forlì

wikipedia.org Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Forlì, ha arrestato un 35enne per violenza sessuale su 2 ragazzi minorenni. Dalle indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile e del Servizio Centrale Operativo, è emerso - si legge in una nota - che l'uomo, tramite l'utilizzo dei social network e Whatsapp, intratteneva con gli adolescenti conversazioni quotidiane, che divenivano via via più intense ed assumevano contenuti a sfondo sessuale, in occasione delle quali scambiava con i ragazzi anche fotografie e video, acquisendo informazioni sulla vita, le vicende personali e le fragilità dei ragazzi, offrendosi di aiutarli a risolvere le loro problematiche anche mediante riti e poteri magici di cui sosteneva di essere dotato.

Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 10.30 presso la Questura.

