I dieci video più visti su Agi.it a febbraio

Dalla bio-bara italiana che fa crescere un albero da ciò che resta dei defunti alle invenzioni per la mobilità del futuro, passando per le idee e le storie di chi immagina un futuro migliore. Abbiamo puntato sulle storie in questi anni, nei nostri articoli come nei nostri video.

Idee per la salute, per il risparmio energetico, per salvare il clima o per aiutare chi è in difficoltà; come il kit per proteggere i senzatetto dal gelo, avviato grazie a un crowdfunding locale a Palermo e all’aiuto di tantissimi negozianti. Non a caso uno dei video Agi più visti degli ultimi mesi.

Ci sono poi le storie di italiani meno "famosi" il cui talento è premiato da grandi successi, sia negli affari che nella scienza. Grazie a queste storie abbiamo raggiunto milioni di persone, con l’idea di raccontare la visione di chi guarda al futuro come un posto ancora tutto da costruire.

Ecco la top ten dei nostri video più visti di febbraio:

1) Il bus elettrico che viene a prenderti a casa: 666 mila



2) L’airbag tecnologico che salva i ciclisti: 511 mila

3) Il ragazzo che ha inventato il braccialetto antinfarti: 286 mila



4) La bottiglia che depura l’acqua inquinata: 231 mila



5) Il kit che salva i senzatetto dal gelo: 221 mila

6) Il quattordicenne che ha inventato il braccialetto anti-infarti

7) La bio-bara del futuro

8) La prima casa stampata in 3D fatta di riso e terra

9) Agricoltori del futuro

10) L'italiano che ha vinto il Nobel della matematica

