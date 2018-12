Spendere 22 secondi della propria vita per guardare una pianta felice

Twitter La pianta felice dopo essere stata annaffiata

Che le piante provino dei sentimenti è ormai convinzione comune. Lo possiamo vedere ogni giorno, a casa, quando ci prendiamo cura di loro. Altri pensano che sia fondamentale parlare con loro e far ascoltare il suono della voce umana. C’è una cosa però che non si deve mai dimenticare di fare: innaffiarle. Chi più, chi meno, anche le nostre amiche vegetali hanno bisogno di bere.

Carl Forrest, direttore dell’ufficio ricerca e sviluppo alla Black Mesa Research Facility, ha postato su Twitter un video che mostra la reazione di una pianta dopo aver ricevuto dell’acqua. Un timelapse di poco più di 20 secondi, riassunto di otto ore di osservazione, che racconta una ripresa evidente da parte dell’organismo. È come se si fosse risvegliata da una grande stanchezza.

Il video è stato visto da quasi due milioni persone con quasi 30 mila retweet. Una curiosità, certo. Un modo efficace per convincersi che, per far felice un amico, anche fatto, di foglie, steli e rami basta un piccolo gesto come questo. Senza per forza avere il cosiddetto pollice verde.

8-hour time lapse of a droopy plant after being watered pic.twitter.com/F5SFBXZ59k — Carl Forrest (@CarlForrest) 15 dicembre 2018

