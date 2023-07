Due i feriti sul Lungotevere, poco lontano dalla Corte di Cassazione

AGI - Un albero è caduto martedì pomeriggio al lungotevere Tor di Nona, all'altezza del civico 3, non lontano dalla Corte di Cassazione. Sono rimaste coinvolte dieci automobili in sosta e, al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco, due persone sono state portate via in ambulanza