L'uccello estinto torna in Italia, lo spot comico per salvare la starna

Con uno spot da ridere parte "Life Perdix", il progetto con cui dal 2021 la Starna Italica tornerà nel suo habitat

Una specie estinta da decenni sta per tornare in Italia grazie a un progetto europeo di cui fanno parte, tra gli altri, i Carabinieri, l'Ispra e Legambiente. Con uno spot da ridere parte "Life Perdix", il progetto con cui dal 2021 la Starna Italica tornerà nel suo habitat. Si tratta di una specie che non esisteva più in natura e per il quale è stata effettuata la selezione genetica ed è iniziato l’allevamento ex situ presso il Centro faunistico di Bieri, dei pulcini nati proprio in queste ultime settimane.

L’obiettivo è quello di ottenere una popolazione vitale di starna italica all'interno della Zona di protezione speciale della Valle del Mezzano con 2.200 coppie a fine progetto, attraverso precise azioni di selezione genetica, allevamento, conservazione e messa in sicurezza dei nuovi individui, oltre alla mitigazione delle minacce nell’area di rilascio e il coinvolgimento degli stakeholder in collaborazione con le componenti venatorie italiane e francesi, associazioni cinofile, agricole, ambientaliste.