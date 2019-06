Quante volte è stato usato (finora) il taser 

Paul Zinken / DPA

Un Taser impugnato da un poliziotto tedesco. La sperimentazione è in corso anche a Berlino

A dare i primi numeri è stato il capo della polizia, Franco Gabrielli, in occasione dell'inaugurazione di una mostra a Padova: "La sperimentazione è andata a buon fine e riteniamo buoni i risultati ottenuti anche grazie all'intelligente utilizzo fatto dai nostri operatori: meno di 50 utilizzi in totale e in quasi 3/4 delle volte è stato sufficiente la visione dell'arco elettrico"

A questo punto l'utilizzo in pianta stabile del taser prevede, ha poi continuato, la modifica del "Dpr integrando il taser nelle armi a disposizione delle forze dell'ordine e l'acquisizione di un numero significativo di strumenti attraverso una gara europea".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.