Il conducente dell'auto che il 26 dicembre ha investito e ucciso Daniele Belardinelli durante gli scontri fra tifosi prima di Inter-Napoli è indagato per omicidio volontario, secondo l'articolo 575 del codice penale. E' quanto si apprende a Milano. L'auto, che inizialmente era stata indicata come un'Audi, sarebbe in realtà una Volvo.

