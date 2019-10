Le notizie del giorno (ore 23,00)

(Afp) F35

DOMENICA DI TENSIONI: 007, F35, MANOVRA E RENZI AGITANO IL GOVERNO

Intervista del leader di Italia Viva a 'La Stampa' in cui invita Conte a "lasciare la delega e nominare l'autorità per i Servizi". Poi affondo in Tv. Orlando lo attacca affermando di non accettare ultimatum né da Papeete né da Leopolda. I dem corrono ai ripari: nessun paragone tra la spiaggia di Salvini e il convegno di Renzi. Polemiche tra Pd e M5s sulla manovra. I 5 Stelle chiedono a Conte di rinegoziare il programma degli F35. Di Maio invita tutti a "fare e a non parlare". Fari sulla riforma del taglio dei parlamentari.

RENZI: "CONTE FACCIA CHIAREZZA SUGLI INCONTRI CON BARR"

L'ex segretario Pd: il premier vada al Copasir e spieghi tutto sulla spy story. Critiche anche dall'opposizione. Bernini (Fi): il premier esca da assordante silenzio.

ORLANDO "NO AGLI ULTIMATUM, NÈ DA PAPEETE, NÈ DA LEOPOLDA"

I dem all'attacco di Renzi. Zingaretti: la leadership non si misura sulle polemiche. L'ex premier: fate la guerra al Matteo sbagliato. Dal Pd provano a spegnere le tensioni: nessun paragone fra Leopolda e Papeete.

M5S A CONTE: IL PROGRAMMA MILITARE F35 VA RIDIMENSIONATO

Ferrara: ci indebiterebbe per 50 miliardi nei prossimi 40 anni. Palazzo Chigi: il premier d'accordo sul rinegoziare.

DI MAIO: "BASTA INTERVISTE CHE ANNUNCIANO QUALCOSA OGNI MATTINA"

Alla vigilia dell'approdo in Aula a Montecitorio della riforma sul taglio dei parlamentari il leader M5s chiede "un voto trasversale" e avverte "si scelga tra cambiamento e poltrone".

CENTRODESTRA: VERTICE BERLUSCONI-MELONI-SALVINI "GOVERNO NON PUÒ DURARE A LUNGO"

Nota congiunta dei tre: lavoriamo a intesa contestuale su tutte le Regioni che andranno al voto.

TRIESTE: VIDEO SUI SOCIAL DEI DUE AGENTI UCCISI "DORMITE TRANQUILLI"

La polizia diffonde le immagini dei poliziotti durante un pattugliamento. Tra il materiale probatorio anche i frame della sparatoria. Il questore: abbiamo rischiato la strage.

IL GRIDO D'ALLARME DI PAPA FRANCESCO, L'AMAZZONIA DEVASTATA DA INTERESSI DISTRUTTIVI

Il Pontefice apre il Sinodo con una critica a Bolsonaro e un monito alla Chiesa: eviti l'avidita' di nuovi colonialismi.

IL PORTOGALLO SCEGLIE DI NUOVO COSTA, SOCIALISTI AL 34,5%

Gli exit poll danno in vantaggio il premier uscente che va verso la rielezione.

CALCIO: LA ROMA NON SFONDA, LA JUVE BATTE L'INTER A MILANO

Serie A. Per la Fiorentina terza vittoria di fila, Roma-Cagliari 1-1, Atalanta-Lecce 3-1, la Lazio pareggia in casa del Bologna. 0-0 tra Napoli e Torino.

