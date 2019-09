Le notizie del giorno (ore 20,00)

NODO VICEPREMIER: FRANCESCHINI "A NESSUNO L'INCARICO", ZINGARETTI "ALTRO CONTRIBUTO PD PER SBLOCCARE LO STALLO"

L'esponente dem accoglie l'appello di Grillo alla "generosità" perché "questa sfida non si può fermare per un problema di 'posti'". Il segretario: vogliamo far decollare il governo.

CONTE CI CREDE: "CLIMA POSITIVO, MARTEDÌ O AL MASSIMO MERCOLEDÌ SCIOLGO LA RISERVA"

Il premier incaricato interviene in video alla Festa del Fatto Quotidiano: M5s e Pd sono disponibili ad accantonare il passato. Poi conferma che non ci sarà un contratto ma un programma unico. "Non voglio una squadra solo maschile, inappropriato definirmi M5s ma mi hanno designato loro". Salvini: ha già scaricato i 5 stelle per il Pd. Renzi avverte: governo per il Pil o non avrà il nostro voto.

PRESSING DELLA LEGA SU MATTARELLA: NO A GOVERNI TRUFFA, RESTITUISCA LA PAROLA AGLI ITALIANI

Salvini: basta con il mercato delle vacche. Calderoli 'minaccia' il governo giallorosso: non durerà, facile metterlo in difficoltà al Senato

IN GERMANIA L'AFD FA IL PIENO IN SASSONIA E BRANDEBURGO

Dai primi exit poll il partito di ultradestra vola a oltre il 22%. Ma non riesce a scalzare né Cdu né Spd.

PAURA PER DORIAN, COLPISCE LE BAHAMAS E SI TREMA IN ALTRI STATI

Trump riporta le previsioni sugli effetti dell'uragano "più forte di sempre": "Oltre alla Florida, la North Carolina, la South Carolina, la Georgia e l'Alabama saranno probabilmente colpite (molto) più duramente del previsto". E quindi: "Dio Benedica tutti".

BREXIT: BARNIER AVVERTE JOHNSON, BACKSTOP È IL MASSIMO CHE L'UE PUÒ OFFRIRE

Il negoziatore di Bruxelles esclude nuove concessioni a Londra sul confine irlandese.

HONG KONG, I MANIFESTANTI ASSEDIANO L'AEROPORTO

Di nuovo alta tensione, bloccati i treni per lo scalo.

PAPA FRANCESCO TARDA ALL'ANGELUS, "BLOCCATO 25 MINUTI IN ASCENSORE"

Il Pontefice 'liberato' dai vigili del fuoco. Appello per la giornata del creato: servono scelte coraggiose sul clima.

MIGRANTI: TRE EVACUATI D'URGENZA DALLA MARE JONIO

La Alan Kurdi si dirige verso Malta. Trenta e Toninelli firmano il divieto d'ingresso Salvini: il Pd dica se vuole far ripartire il business dell'immigrazione.

SCOSSA DI MAGNITUDO 4,1, PAURA NELLE ZONE TERREMOTATE

Il sisma nella notte con epicentro tra Norcia e Arquata del Tronto, avvertito anche a Roma e nelle Marche. Nessun danno.

DONNA UCCISA A COLTELLATE A MILANO, FERMATO L'EX MARITO

Una 59enne trovata morta, il coniuge tenta di speronare l'auto della Polizia.

F1: IN BELGIO PRIMO TRIONFO STAGIONALE DELLA FERRARI, VINCE LECLERC

Il più giovane pilota nella storia delle 'rosse' conquista un Gp. Secondo Hamilton, poi Vettel arriva quarto.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.