Ucciso ex agente penitenziario in Calabria

Un agente di polizia penitenziaria in congedo è stato ucciso a colpi di pistola mentre era alla guida della sua auto a Lamezia Terme, in Calabria. Il corpo è stato trovato dai carabinieri della Compagnia Sambiase. Si indaga sul movente dell'agguato che dalle prime indagini non sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata.

