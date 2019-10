Uccide la compagna con due coltellate e fugge, ricercato in tutta la Lombardia

Uccide la compagna e scappa. È ancora ricercato l'uomo che intorno alle due di questa notte, in via Alberto da Giussano a Cologno al Serio (Bergamo), ha ucciso la donna di origine moldava di 36 anni con due coltellate al petto. L'aggressore, italiano di 47 anni, è fuggito in auto facendo perdere le tracce ed è tutt'ora ricercato dai carabinieri. La donna, secondo quanto potuto ricostruire in queste prime battute delle indagini, da qualche giorno si era trasferita dalla sorella insieme alle tre figlie.

L'uomo l'avrebbe aggredita mentre stava rincasando al termine del turno di lavoro in un ristorante: l'ha aspettata nel cortile, si è nascosto dietro il portone e le ha inferto due coltellate. Il 47enne è quindi fuggito su una Peugeot facendo perdere ogni traccia. La donna è morta pochi minuti.

Proprio la sorella della donna avrebbe raccontato ai carabinieri di un rapporto tormentato e litigioso tra i due. I militari dell'Arma stanno seguendo alcuni indizi che potrebbero portare a una svolta nelle ricerche dell'uomo e della sua auto.

