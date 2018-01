La rabbia dei pendolari di Trenord esplode sui social

Questa mattina, intorno alle 7, vicino a Pioltello, è deragliato un treno che viaggiava dalla stazione di Cremona a quella di Milano Garibaldi. Un convoglio di Trenord, di pieno di pendolari. I soccorsi sono in corso, e le cause dell'incidente devono ancora essere accertate. Ma la rabbia di chi, ogni giorno, viaggia su treni simili è divampata su Twitter. Anche a causa di un messaggio pubblicato da uno dei profili di Trenord che parla di “inconveniente tecnico”.

Circolazione interrotta tra Treviglio e Milano a causa di un inconveniente tecnico ad un treno. Per ulteriori info: https://t.co/8iK2mX5Apv — TRENORD_miVC (@TRENORD_miVC) 25 gennaio 2018

Parlare di inconveniente tecnico di fronte a morti e feriti gravi non è la modalità più corretta di comunicare quello che sta accadendo.

L'inconveniente tecnico si chiama deragliamento. E ci sono dei morti. #trenord https://t.co/QyybruXIly — Daniele Banfi (@danielebanfi83) 25 gennaio 2018

E non solo online.

L'inconveniente sono 2 morti e diversi feriti anche gravi? Ma vi rendete conto di quello che scrivete? Vergogna #Trenord pic.twitter.com/ZRExVSlJJb — Soyana Lanza (@Soy1987) 25 gennaio 2018

Qui l’incidente, dall’alto.

C’è chi fotografa e racconta lo stato dei treni su cui è costretto a viaggiare per raggiungere il posto di lavoro.

Oggi ho viaggiato da Codogno a Cremona sulla #Trenord in carozze vintage anni 60, per usare un eufemismo. Io credo che per i pendolari della Lombardia si possa fare di meglio #regionalilombardia #23gennaio pic.twitter.com/vcSaGpNPNy — Lorena Croatto (@LorenaCroattoPd) 22 gennaio 2018

Treni spesso troppo affollati.

...Il treno #trenord, quello che vedete distrutto e divelto, dovete immaginarlo così.

Quello dell'inconveniente tecnico.

Quello che è un miracolo se i morti non arriveranno a doppia cifra.



Ogni mattina.#regionelombardia #pioltello #segrate pic.twitter.com/rGS8DEntLp — Daniele Qualcosa (@daniele_780) 25 gennaio 2018

Una rete ferroviaria sovraffollata. Sindaci (di ogni colore e di paeselli dormitorio) che si oppongono al potenziamento della rete. Treni sovraffollati dopo una o due fermate. Ma si parla solo di quattro disgraziati senza biglietto. Queste sono #trenord e RFI. — Ale (@aleeffe) 25 gennaio 2018

Per molti utenti questi treni sono anche troppo costosi (almeno per il sevizio che offrono).

E parlano di "inconveniente", io non ho più parole. Tutte le mattine noi pendolari dobbiamo fare la nostra tratta stipati in questi vagoni come delle sardine e ci fanno pure pagare un salasso, ora questo. Io non ho davvero più parole.#Trenord — Sassenach Stark Shelby (@northkhaleesi) 25 gennaio 2018

In 280 caratteri c’è spazio per raccontare tutti i disagi e la rabbia.

I ritardi e i treni annullati per problemi tecnici sono all'ordine del giorno in #trenord. Servizio orrendo e vagoni puzzolenti. Treni che se nevica si bloccano perché non viene fatta manutenzione da decenni. Lavoratori che scioperano chiedendo maggiori tutele e vengono insultati — Porno (@PornoNoblogs) 25 gennaio 2018

I mancati investimenti su infrastrutture sul trasporto pubblico.

Morire per raggiungere il posto di lavoro è davvero inaccettabile, così come morire sul posto di lavoro.

Tutti promettono di tagliare le tasse ma intervenire sulle nostre penose infrastrutture?#25gennaio#trenord — Nonsoloparole (@ElMosquito9) 25 gennaio 2018

Una questione (sbagliata) di priorità?

In un 2018 nel quale si cerca di realizzare il maggior numero di tratti ad alta velocità, abbiamo ancora dei regionali in condizioni pessime e addirittura treni che deragliano. #Trenord — Fabio (@FabioM_28) 25 gennaio 2018

Siamo nel 2018 e succedono ancora questi incidenti.

Prima di pensare alla velocità pensate a sistemare quei rottami dove siamo obbligati a viaggiare.#Trenord — Miss Bett (@Betta_Bii) 25 gennaio 2018

Secondo i viaggiatori anche il personale non sarebbe adeguatamente “formato”.

Treni vecchi spesso a gasolio, zero manutenzione sulle linee, zero manutenzione sui convogli, personale non formato.. Poi quando muore la povera gente qualcuno ha anche la forza di sorprendersi.#Trenord — Alessandro_Parni (@il30filosofo) 25 gennaio 2018

Rimane un’unica certezza: nel 2018 queste cose non dovrebbero più accadere.

#Trenord Alzarsi all'alba per fare il pendolare tutti i giorni, magari per uno stipendio da fame e non tornare più a casa la sera.

Penso alle persone che hanno perso la vita e alle loro famiglie. Nulla potrà lenire il loro dolore — Roberto Marraccini (@MarracciniR) 25 gennaio 2018

