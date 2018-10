Tragedia al Gran Paradiso: morto alpinista di 29 anni

Afp Gran Paradiso

Un alpinista di 29 anni residente a Reano (To) è morto questa mattina dopo essere precipitato dalla parete del Becco Meridionale della Tribolazione, nel vallone di Piantonetto, a Locana (To), nel parco del Gran Paradiso. L'allarme è stato lanciato da un gruppo che si trovava in zona, che ha udito i richiami del compagno di cordata della vittima. La salma è stata recuperata dal Soccorso alpino e speleologico Piemontese, mentre la cordata ha raggiunto l'alpinista superstite e lo ha accompagnato in sicurezza a valle.

