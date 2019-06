Tiene per mesi il cadavere della madre in casa per incassarne la pensione

Per mesi ha tenuto il cadavere della madre in casa fino a quando i vicini, che non la vedevano da tempo, hanno dato l'allarme. Ad allertare le forze dell'ordine è stata però la figlia della donna, alla quale il fratello impediva da tempo con varie scuse di andare a far visita alla madre. È accaduto a Mede, nel Pavese.

È solo questo pomeriggio che il cadavere mummificato di Silvana Canepari, classe 1944, è stato ritrovato dai carabinieri. Il figlio aveva sigillato la casa e la camera per evitare la diffusione dell'odore mentre il cadavere è stato circondato da profumi per ambiente. L'obiettivo era quello di continuare a incassare la pensione dell'anziana.

La procura ha disposto l'autopsia per capire se la donna sia morta naturalmente o sia stata vittima del figlio che è stato fermato.

