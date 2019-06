Scossa di terremoto a Tolmezzo: magnitudo 3.5 della scala Richter

Wikipedia/Commons Tolmezzo

Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 Richter poco dopo le 6 di questa mattina a Tolmezzo, in provincia di Udine. Ieri pomeriggio, nella stessa zona, si era registrato un sisma di magnitudo 3.7. In entrambi i casi, molto allarme tra la popolazione ma nessun danno segnalato. Si tratta della stessa zona sismica del terremoto di Gemona del 1976.

La scossa di terremoto è stata percepita in numerose zone della regione. Segnalazioni sono giunte anche in Austria, oltre che da Tarcento, Tricesimo, San Giovanni al Natisone, Reana del Rojale, Attimis, Treppo Grande, Tavagnacco, Magnano, Cavazzo, Castelnuovo del Friuli, Pavia di Udine, Gemona e Udine.

In pratica, in tutta la montagna friulana e in pianura. Un risveglio brusco pure per le migliaia di penne nere che questo fine settimane si trovano proprio a Tolmezzo per il raduno alpino Triveneto (domani sfileranno in 30 mila). Non si registrano comunque danno a persone o problemi alle persone, mentre Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono in allerta.

