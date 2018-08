Terremoto: scossa in mattinata nelle Marche dopo sciame in Molise

Nuove scosse di terremoto nella mattinata in Molise anche se lo sciame registrato a partire dalla serata di ieri appare in attenuamento. L'ultimo sisma è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 6,12 a Costa Marchigiana, in provincia di Ancona, per una magnitudo di 2,6 e a 8 chilometri di profondità.

In precedenza le scosse si erano susseguite all'1,02 (magnitudo 3,1) a 5 chilometri di profondità nella zona di Montecilfone (Campobasso). Fino alle 23 di ieri, sono stati 27 i terremoti localizzati, otto dei quali di magnitudo uguale o superiore a 2,5. Alle 22:22 l'evento piu' forte, una scossa di magnitudo Ml 4.5 (Mw 4.4), localizzata 4 km a Sud Est di Montecilfone a una profondità di 9 km.

