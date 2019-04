All'alba un terremoto di magnitudo 3.1 nelle Marche 

Wikipedia Commons Santa Vittoria in Matenano

La terra ha tremato nella notte nelle Marche: alle 6,25 un terremoto di magnitudo 3,1 è stato registrato a due chilometri da Santa Vittoria in Matenano, in provincia di Fermo. Venti minuti prima l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aveva registrato un'altra scossa di magnitudo 2,7 in provincia di Macerata.

