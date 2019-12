La terra trema a Firenze: scossa di magnitudo 4,5 nella notte

Ingv La zona della scossa nel Fiorentino

La paura si materializza pochi minuti dopo le 4,30, esattamente alle 4,37, quando un sisma di magnitudo di 4.5 viene registrato nella zona a nord est di Firenze, nell'area del Mugello.

Ma le avvisaglie erano arrivate qualche ora prima. Nel corso della notte, dalle 3,38 alle 3,55 cinque scosse erano state state registrate a Scarperia San Piero, una delle quali di magnitudo 3, mentre alle 4,37, a 4 km di profondità ancora a Scarperia San Piero, ce n'è stata una di magnitudo 4,5.

Il tempo di realizzare che la terra trema e la popolazione di molti paesini dell'area montana, da Barberino a San Piero a Sieve, da Scarperia a Borgo San Lorenzo si riversa in strada. Numerosi i cittadini che si sistemano in auto, vista anche la pioggia.

Tanta la paura ma al momento non si registrano danni significativi, se non per la Pieve di San Silvestro a Barberino del Mugello che subisce danni strutturali su un lato.

La scossa si avverte anche a Firenze, Prato e Pistoia. I centralini della sala operativa della protezione civile dell'Area Metropolitana di Firenze, così come quelli dei vigili del fuoco squillano ininterrottamente. In via precauzionale il traffico ferroviario sulle linee AV Bologna-Firenze, Bologna-Prato convenzionale, Prato-Pistoia, Firenze-Empoli, Firenze-Faenza, Firenze-Arezzo convenzionale e sulla direttissima Firenze-Roma fra Firenze e Valdarno, è sospeso.

Al momento i tecnici di Rfi stanno verificando lo stato dell'infrastruttura e contemporaneamente è in corso la riprogrammazione dei servizi di trasporto.

Diversi sindaci hanno adottato misure precauzionali chiudendo le scuole di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido comunali. Nel frattempo a Firenze la prefettura informa che nella sala operativa congiunta di protezione civile presso l'Olmatello, è stato aperto il centro coordinamento soccorsi per seguire gli avvenimenti.

Un secolo fa il sisma che distrusse il Mugello

"La popolazione si è riversata nelle piazze, proprio quest'anno ricorre il centesimo anniversario del terremoto che nel 1919 distrusse il Mugello", causando oltre 100 morti: lo ha ricordato Filippo Carlà Campa, il sindaco di Vicchio, comune vicino all'epicentro delle scosse, intervistato dal Giornale Radio Rai. "La scossa è stata abbastanza lunga, soprattutto la prima, sono caduti oggetti in un supermercato ma non abbiamo al momento verificato danni a persone o cose", ha spiegato il sindaco, "le notizie arrivano però in modo frammentario".

