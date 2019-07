Terremoto: scossa di magnitudo 3,9 in provincia di Catania

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,9 è stata registrata alle 6:38 di stamane un km a Sud Est di Adrano (Catania), ad una profondità di 18 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala operativa Ingv-OE (Catania).

"L'evento sismico di magnitudo 3.9 della scala Richter ha fatto parte di uno sciame sismico che ha riportato una ventina di scosse minori la più forte di magnitudo 2.1, iniziato nel tardo pomeriggio di ieri": così Eugenio Privitera, direttore della sede catanese dell'Ingv inquadra il terremoto che stamattina e' stato registrato ad Adrano ad una profondità di 18 km.

"Lo sciame sismico con molte probabilità è frutto di una frattura ione interna al vulcano, potrebbe essere non legata alla risalita di magma dai condotti intracraterici, ma questo non e' possibile dirlo con certezza". Il terremoto essendo stato ad una profondità considerevole è stato scarsamente avvertito dalla popolazione. I Vigili urbani del comune di Adrano hanno fatto sapere che non sono state registrati danni alle persone e alle cose.

