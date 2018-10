Tav: insulti tra Lega e M5S; Consiglio regionale sospeso

Consiglio regionale del Piemonte sospeso per qualche minuto dopo uno scambio di insulti tra la Lega e il Movimento 5 Stelle nel corso della discussione sulla Tav. Nel corso delle suo intervento la capogruppo della Lega Gianna Gancia, infastidita da brusii provenienti dai banchi dei consiglieri pentastellati ha affermato: "Mi preoccupo che paghiamo le tasse a cialtroni ignoranti che non hanno mai lavorato un giorno in vita loro". Immediata la reazione di Davide Bono (M5S) che ha urlato: "non accetto piu' questi insulti". Bono, pronunciando una parolaccia poi ha lasciato l'aula.



