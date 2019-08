Le notizie del giorno (ore 11,30)

MAURO UJETTO / NURPHOTO Salvini, cantiere Tav

RESA DEI CONTI SULLA TAV: IL M5S INSISTE "UN ERRORE", LA LEGA VOTA LA MOZIONE DEL PD

Salvini in Senato dove è in corso la discussione sulle mozioni alla Torino-Lione presentate da 5 Stelle, Pd, FI, FdI e Misto. Toninelli attacca il leader del Carroccio: è un nano sulle spalle di giganti che lavorano. M5s: inciucio Lega-Pd è servito. Santangelo: il governo si rimette alle decisione dell'Aula. La partita si giocherà anche sul numero legale.

GUERRA DI DAZI E VALUTE: TENSIONE SUI MERCATI ASIATICI MA LE BORSE EUROPEE CORRONO DOPO WALL STREET

La sfida Usa-Cina pesa ancora sulle piazze asiatiche Asia: Delhi riduce i saggi di 35 punti base. Dall'Oceania mossa più aggressiva di Wellington che li fa scendere di mezzo punto. La Banca centrale cinese 'fissa' lo yuan. In Europa gli indici prendono invece coraggio: Il Dax su dell'1%.

MIGRANTI: PAPA, CHIESA SENZA FRONTIERE CREI PONTI DI SOLIDARIETÀ NON BARRIERE

Alla prima udienza dopo le ferie estive il Pontefice saluta i bambini profughi e lancia un appello per l'accoglienza. Open Armas ancora in mare dopo il 'no' di Malta allo sbarco. Unhcr: serve che capitani ong sappiano dove sbarcare.

USA: TRUMP SUI LUOGHI DELLE STRAGI, SI PREPARA LA PROTESTA

Il presidente americano andrà oggi a El Paso e a Dayton dove manifestanti sono pronti a contestare il suo arrivo.

KIM JONG UN MOSTRA I MUSCOLI "LANCIO MISSILI AVVERTIMENTO ADEGUATO A WASHINGTON E SEUL"

Il leader nordcoreano si congratula con se stesso per le recenti dimostrazioni a Usa e Sud impegnati in manovre militari congiunte.

HONG KONG: PECHINO, È LA CRISI "PIU' GRAVE" DAL 1997

Lo afferma Zhang Xiaoming, capo dell'Ufficio per gli Affari di Hong Kong e Macao sotto il Consiglio di Stato.

KASHMIR: RESTA ALTA LA TENSIONE, PRIMA VITTIMA TRA I MANIFESTANTI

A Sringar, epicentro delle proteste anti-Delhi, un giovane rimane ucciso durante un inseguimento con la polizia.

UNICREDIT: UTILE RETTIFICATO A 2,2 MILIARDI, PER MUSTIER "RISULTATI SOLIDI" MA IL TITOLO VA GIÙ

I dati del primo semestre dell'anno: l'utile a 3,2 miliardi con la cessione di Fineco. Sotto le attese il dato trimestrale. Il titolo perde il 4%.

CARABINIERE UCCISO: LA LENTE DEL RIS SULLE TRACCE DI SANGUE IN ALBERGO

Inizia stamane l'analisi dei reperti ematici ritrovati nell'Hotel Meridien di Prati dove alloggiavano i 19 enni americani accusati dell'omicidio di Mario Cerciello Rega.

MALTEMPO: TEMPORALI AL NORD, FIUMI DI FANGO SU CASARGO NEL LECCHESE, 200 SFOLLATI

Sassi e detriti hanno inondato il centro del paese.

