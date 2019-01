Tav: Chiamparino, governo decida, non ha più alibi

"Il governo decida non ha più alibi". ad affermarlo il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino, che dice: "Ora i dati tecnici ci sono, li completi e dica un Si' o un no". Chiamparino ha poi aggiunto: "Non mi stupirebbe se i dati tecnici dell'analisi costi benefici fornissero un risultato negativo perchè il professor Ponti e il suo gruppo di collaboratori non hanno mai fatto mistero delle loro convinzioni e quindi non mi stupirebbe più di tanto". Per il presidente del Piemonte bisogna però tenere in considerazione "tutta una serie di valutazioni sui costi del non fare che, al momento, non mi risulta siano state fatte ed ogni caso c'è una parte di valutazione che è eminentemente politica e riguarda i benefici. Quanto vale in termini economici per i prossimi 50 anni spostare il traffico dalle autostrade alla ferrovia sia per le merci che le persone? Io a questo do un altissimo valore e quindi ritengo che la tav si debba fare".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.