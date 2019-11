Lo Stato rivuole 1.000 euro dai disabili, il sindaco paga in monetine da un centesimo

Esa Hiltula / Agf

Monete da un centesimo

Lo Stato chiede indietro i soldi del cinque per mille e il sindaco ha preparato 168 chili di monetine da un centesimo, racchiuse in sei sacchi per un totale di 1.101,36 euro. I sacchi sono stati stoccati in Comune a Malegno (Brescia) pronti per essere ritirati dal ministero delle Finanze.

A raccogliere le monete è stato il sindaco Paolo Erba, che deve restituire l'ammontare del cinque per mille che i suoi cittadini hanno devoluto al municipio nel 2014. L'Amministrazione ha rendicontato con venti giorni di ritardo e così il ministero ha chiesto di restituire i soldi destinati aiutare le famiglie di disabili.

