Intervento del 118 questa mattina nell'Istituto tecnico di via Verdi a Pavia, a causa dell'uso di uno spray al peperoncino. Secondo quanto si apprende vi sono trenta persone in codice verde in fase di destinazione ospedaliera, in gran parte ricoverati al Policlinico San Matteo.

