Spara ai genitori e si uccide a Trento

Spara ai genitori ultrasettantenni e poi si uccide. Tragedia a Romallo, località della Val di Non in Trentino dove un uomo ha sparato ai genitori uccidendoli. Successivamente il figlio, il quarantacinquenne David Pancheri, si è ucciso con la stessa pistola.

A scoprire i tre corpi senza vita all'interno dell'appartamento nella centralissima piazza Agosti è stata la sorella della donna uccisa. Gianpietro Pancheri di 79 anni e Adriana Laini di 72 sono le generalità delle vittime. A quanto pare l'omicidio-suicidio si sarebbe consumato in mattinata.

La parente si era recata in serata presso l'appartamento che si trova non distante dalla canonica perché non aveva più avuto notizie dalla famiglia Pancheri, molto conosciuta in valle. L'uomo era originario della Val di Non ma molti anni fa si era trasferito a Milano per motivi di lavoro. Sul luogo della tragedia i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto.

