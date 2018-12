Un selfie poco rispettoso di Mattarella ha messo nei guai un sindaco

La foto del presidente del Consiglio comunale, ripresa su un telefono cellulare, attaccata sopra quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quindi la scritta "Antonio Maletta Presidente" con riferimento al nome del presidente del Consiglio comunale. E' accaduto a Decollatura, in provincia di Catanzaro, all'interno di un ufficio del Comune.

Un atto denunciato dal gruppo consiliare di opposizione che ha anche presentato una richiesta formale di dimissioni da parte del sindaco, presente alla riunione in cui è avvenuto il fatto, in attesa di valutare l'ipotesi di denunciare i responsabili per vilipendio. Il caso ha fatto in poco tempo il giro del paese, valicando presto i confini locali, dal momento che la foto del quadro di Mattarella modificato è stata pubblicata su Facebook prima di essere rimossa dopo alcune ore.

Secondo quanto riferisce l'opposizione, "è stata coperta l'immagine ufficiale del Presidente Mattarella, appendendo sopra un telefonino con l'immagine del presidente del Consiglio comunale di Decollatura Antonio Maletta e sono state scattate delle foto del sindaco con alle spalle la foto del Presidente della Repubblica camuffata". Da qui la richiesta di dimissioni e l'ipotesi che possa essere stato commesso anche il reato di vilipendio che esporrebbe l'amministrazione comunale ad una condizione di non facile gestione.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it