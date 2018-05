Si è suicidato l'uomo che aveva gettato la figlia da un viadotto nel chietino

Si è suicidato l'uomo che ha lanciato la figlioletta dal viadotto della A4 a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. Dopo essere rimasto per ore in bilico sul viadotto, minacciando di lanciarsi nel vuoto, l'uomo si è lasciato cadere ed è precipitato. Circa un'ora prima erano giunti sul posto i suoi familiari, che non sono riusciti a convincerlo a desistere al suicidio. La tragedia sembra legata alla caduta della compagna dell'uomo, e madre della ragazzina, avvenuta stamane dal quarto piano di una palazzina di Chieti. Soccorsa dai sanitari del 118, la donna è morta in ospedale. Non sono ancora chiare le ragioni della caduta.

L'uomo e la figlia, intorno alle 13,30, erano stati visti scavalcare il parapetto. La bambina è stata gettata da un'altezza di 40 metri, dopo che il padre aveva minacciato di lanciarsi nel vuoto insieme alla bambina. Inutile l'intervento dei negoziatori e della famiglia del deceduto. "Fermi, fermi. Andatevene con quell'affare, non gonfiatelo", aveva detto l'uomo mentre i vigili del fuoco stavano allestendo un gonfiabile da posizionare sotto il ponte. Poi si è lanciato.

