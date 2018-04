L’italiana Aviointeriors ci riprova: ecco i nuovi sedili verticali per aerei affollati

Avioninteriors per Cnn L o SkyRider 2.0 di Aviointeriors

Siete stanchi di fare lunghi viaggi con le gambe rannicchiate sotto il sedile? Una soluzione (senza sborsare un soldo in più) arriva dalla Aviointeriors, azienda italiana di progettazione per interni di aerei, che ha disegnato dei sedili che sono talmente alti che è come essere in piedi. Che sia più comodo dei sedili stretti, però, è tutto da verificare.

Cos’è lo SkyRider 2.0

Presentato alla Aircraft Interiors Expo 2018 di Amburgo, lo SkyRider 2.0 – questo il nome del progetto – punta a offrire una valida alternativa a bordo di voli ad alta densità, riducendo gli spazi tra le file. Il nuovo progetto è la versione aggiornata e rivisitata di quello del 2010 che tuttavia non ebbe successo. Il primo SkyRider, progettato come se i passeggeri dovessero sedere sulla sella di un cavallo, non ottenne l’approvazione della US Federal Aviation Administration. La nuova versione presenta una maggiore imbottitura e pali per collegare ogni fila di sedili dal soffitto al pavimento della cabina.

Avioninteriors per Cnn L o SkyRider 2.0 di Aviointeriors

“Comodo e pratico”

Secondo Aviointeriors, lo SkyRider 2.0 "garantisce una maggiore posizione verticale del passeggero mantenendo un comfort adeguato”. Mentre resta da verificare se la definizione di "comfort adeguato" di Aviointeriors corrisponda a quella della persona media, sottolinea la CNN, l'azienda assicura che i sedili, progettati per i voli a corto raggio, hanno molti vantaggi. "Il design di questo sedile consente di aumentare il numero di passeggeri del 20% consentendo di aumentare i profitti per le compagnie aeree", afferma un portavoce di Aviointeriors. "Inoltre, Sky Rider 2.0 pesa il 50% in meno rispetto ai sedili standard in classe economica e il ridotto numero di componenti consente costi di manutenzione minimi."

​I sedili verticali che stentano a prendere il volo

L’idea di sedili verticali circola da circa due decenni. Airbus aveva proposto l'idea di voli in piedi già nel 2003 e nel 2010, il CEO di Ryanair, Michael O'Leary, ha annunciato che stava prendendo in considerazione l'introduzione di speciali aree riservate a bordo dei suoi aerei. Ma la compagnia aerea sembra aver abbandonato l'idea per il momento. Intanto gli specialisti degli aeromobili hanno sottolineato vari ostacoli alla soluzione della Aviointeriors che ha soprannominato Skyrider 2.0 "la nuova frontiera dei biglietti a basso costo”. Tra le maggiori criticità ci sono u potenziali ritardi di evacuazione dovuti allo spazio limitato e il fatto che non c'è spazio sotto i sedili per gli effetti personali.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it