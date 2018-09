E' morto il sedicenne scomparso nel Bolognese. Il corpo trovato in un pozzo

Giuseppe Balboni è morto. Il corpo del sedicenne scomparso il 17 settembre è stato ritrovato in un pozzo profondo tre metri a Castello di Serravalle, nel bolognese, non lontano dal luogo dove era stato abbandonato il motorino con cui si era allontanato da casa. Nelle ricerche di Giuseppe, residente a Zocca, nel Modenese, erano impegnati da giorni carabinieri e vigili del fuoco.

Le indagini sono seguite dai carabinieri, coordinate dalla procura per i minorenni guidata da Silvia Marzocchi. Il corpo è stato recuperato dal pozzo per la prima ispezione del medico legale, da cui è attesa una prima conferma sulle cause della morte. Secondo i militari, le modalità del ritrovamento del corpo non sembrano lasciare campo a ipotesi diverse dall'omicidio.

Lo scooter rosso del ragazzo era stato trovato ieri nei pressi di un boschetto: proprio perlustrando palmo a palmo la zona, i militari si sarebbero imbattuti nel pozzo. Appelli erano stati lanciati sui social e anche tramite "Chi l'ha visto".



