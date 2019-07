"La nostra Carola è libera". Esulta la ong Sea Watch 

"Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto di Carola Rackete e non ha disposto nei suoi confronti nessuna misura cautelare. La nostra Carola è libera!". Esulta in questo modo su Twitter la ong tedesca Sea Watch. "Siamo sollevati dal fatto che il nostro capitano sia libero! Non c'era motivo di farla arrestare, poiché - aggiunge la Ong su Twitter - aveva solo partecipato a campagne per i diritti umani nel Mediterraneo e assunto responsabilità laddove nessun governo europeo lo aveva fatto. #FreeCarolaRackete".

