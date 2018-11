Il sindacato Usb Pi-Scuola ha proclamato per il 30 novembre una giornata di sciopero nazionale di tutto il personale del comparto scuola, a tempo determinato e indeterminato, area docenti, non docenti e dirigenti, in Italia e all'estero. Lo comunica in una nota il ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca.

