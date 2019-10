Scrofa uccide un uomo e ferisce gravemente un bambino a Roma

Tragedia a Corcolle, nei pressi della Capitale, dove un 50enne rumeno è stato ucciso da una scrofa nel tentativo di salvare un bambino di due anni, che era stato gravemente ferito dall'animale. Sul posto, oltre al 118, i carabinieri della Compagnia di Tivoli.

Secondo quanto si apprende, il 50enne rumeno - che era andato a trovare alcuni parenti in un terreno agricolo in via Lunano, a Corcolle - avrebbe accompagnato il bambino di due anni, figlio di un amico, a vedere i maialini scatenando la reazione della scrofa che lo ha attaccato uccidendolo. Il bambino è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Tivoli. Al momento, secondo quanto si apprende, sarebbero escluse responsabilità di altre persone nella tragedia.

