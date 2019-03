Scontro tra sciatori sulle piste a Bormio: un morto

agf Bormio

Un attimo di distrazione avrebbe causato il dramma sulle piste di Bormio, in alta Valtellina. L'incidente questa mattina quando ha perso la vita uno sciatore di 49 anni, Giovanni Mariani originario di Vimercate. Secondo quanto si è potuto ricostruire lo sciatore si è scontrato con un altro sciatore di Seregno di 48 anni. L'incidente lungo la pista rossa Cima Bianca che dalla stazione della funivia "Bormio 3000" scende fino alla "Bormio 2000". All'altezza del "Dosso del finanziere" si è verificato lo scontro con Mariani che è morto sul colpo malgrado sia stato soccorso e portato in elisoccorso all'ospedale di Sondalo insieme all'altro ferito. Indagano gli agenti di polizia in servizio sulle piste.

