Sanremo: annunciati i primi 11 'big'; Turci, Cristicchi e Bertè

Paola Turci, Simone Cristicchi, Anna Tatangelo e Loredana Bertè, sono alcuni tra i primi 11 dei 22 'big' che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai 1 dal 5 al 9 febbraio 2019 in diretta dal Teatro Ariston e che vede per il secondo anno consecutivo la direzione artistica di Claudio Baglioni. Lo hanno annunciato Pippo Baudo e Fabio Rovazzi durante la prima serata di Sanremo Giovani 2018.

Paola Turci sarà presente con il brano 'Con l'ultimo ostacolo', Simone Cristicchi con 'Abbi cura di me', Anna Tatangelo con il brano 'Le nostre anime di notte', e Loredana Bertè con 'Cosa ti aspetti da me'.

Oltre a questi parteciperanno al 69esimo Festival Zen Circus (L'amore è una dittatura), Irama (con il brano La ragazza col cuore di latta), Ultimo (I tuoi particolari), Nek (con il brano Mi farò trovare pronto), Motta (Dov'è l'Italia), Il Volo (Musica che resta), Ghemon (Rose viola).

Durante la serata Rocco Papaleo ha lui stesso annunciato che sarà il conduttore del Dopofestival.

Complessivamente saranno 24 gli artisti in gara nel Festival 2019, 2 dei quali saranno i vincitori delle due manche di ' Sanremo Giovani'. Gli altri 11 'big' verranno annunciati nella serata di domani.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it