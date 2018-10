Polizia: Salvini tra selfie e mitragliette al quarantesimo anniversario dei Nocs

Agi Matteo Salvini

L'intervento pubblico e celebrativo di Matteo Salvini alla cerimonia per il 40° anniversario della costituzione dei Nocs della Polizia di Stato è stato breve, due-tre minuti, ma arricchito di assicurazioni sul suo impegno costante a favore delle forze del'ordine. Più prolungata, almeno un'ora, è stata poi la sua presenza nel dopo cerimonia nel piazzale dov'erano stati allestiti punti di rinfresco, senza sottrarsi alle decine e decine di richieste di selfie e anche con puntatina agli stand degli equipaggiamenti dei nuclei di eccellenza.

Qui gli sono state illustrate le caratteristiche di alcune delle armi - pistole, fucili di precisione, mitraglietta - in dotazione ai corpi speciali. E qui Salvini ha ascoltato, assorto, la spiegazione del tecnico di rappresentanza della casa produttrice e poi, per la gioia dei fotografi subito scatenatisi per la ghiotta occasione, ha anche saggiato peso e maneggevolezza di una mitraglietta, piccola e compatta, colore nero. E i flash si sono succeduti: il ministro dell'Interno con una mitraglietta in mano fa notizia.

