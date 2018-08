Salvini: l'Europa ha spremuto l'Italia come un limone

CREDITANDREAS SOLARO / AFP Matteo Salvini

"In questi anni l'Europa ha spremuto l'Italia come un limone, prendendo miliardi di euro, danneggiando agricoltori e pescatori. È l'Europa che ha bisogno dell'Italia e non viceversa". Così il ministro degli Interni Matteo Salvini da Pinzolo nella conferenza stampa a margine della Festa della Lega del Trentino. "I soldi che gli italiani versano a Bruxelles devono servire per difendere i confini europei, altrimenti il problema lo risolveremo da soli".

