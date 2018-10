Clinica S.Rita: 15 anni in appello all'ex primario Brega, cancellato l'ergastolo

Ergastolo cancellato, in appello, all'ex primario della clinica Santa Rita di Milano Pierpaolo Brega Massone. La Corte d'Assise d'Appello la ha condannato a 15 anni riqualificando il reato da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale in relazione a 4 morti sospette in sala operatoria. Pena ridotta anche per suo vice, Fabio Presicci, condannato a 7 anni e 8 mesi contro i 24 anni e 4 mesi del primo grado.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it