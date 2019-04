Ruby bis: confermate le condanne per Fede e Minetti

Condanne confermate in via definitiva per Emilio Fede e Nicole Minetti nel processo Ruby bis. La quarta sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei due imputati contro la sentenza d'appello bis pronunciata dai giudici milanesi il 7 maggio dello scorso anno. Per l'ex direttore del Tg4, accusato di tentata induzione e favoreggiamento della prostituzione, la condanna definitiva è pari a 4 anni e 7 mesi di reclusione. Per l'ex consigliera regionale della Lombardia Minetti, sotto processo per favoreggiamento della prostituzione, la pena definitiva è di 2 anni e 10 mesi. Anche il sostituto pg Pina Casella, nella sua requisitoria di questa mattina, aveva sollecitato la conferma delle condanne.

