Roma: rubano da auto attrezzature nazionale sci francese, arrestati

Due 'topi d'auto' hanno rubato attrezzature della Federazione francese di sci e snowboard da una vettura in sosta nel quartiere Eur a Roma, e sono stati poi arrestati dai carabinieri. Si tratta di una ragazza di 24 anni, incensurata, e di un uomo di 35, con precedenti, entrambi cittadini bosniaci e nella Capitale senza fissa dimora. La Federazione francese di sci e snowboard è in transito a Roma per raggiungere l'Argentina dovìè stagione fredda e gli atleti si impegnaranno nella preparazione in vista degli appuntamenti con le gare di Coppa del mondo.

