Il curioso scambio di tweet tra la Roma e Ikea su Olsen e "il pacco" Malcom"

I tifosi romanisti negli ultimi due giorni hanno vissuto emozioni contrastanti. L'arrivo del portiere svedese Robin Olsen e il mancato acquisto dell'esterno del Bordeaux Malcom sono state le due notizie principali, motivo di gioia e di tristezza per il campione brasiliano 'rubato' all'ultimo dal Barcellona. A smorzare i toni su Twitter ci hanno pensato gli account ufficiali della Roma in inglese e quello di Ikea. Stamattina la Roma ha presentato ai suoi follower il portiere svedese in stile Ikea, con un manuale di montaggio che fa ironia sulla statura dell’estremo difensore. Il testo recita: “Nuova consegna per l’As Roma”.

A ruota arriva la risposta di Ikea che replica allo scherzo cercando di togliere l’amarezza ai tifosi giallorossi della Capitale: “Il portiere c’è. Dai, magari il pacco lo hanno preso loro”. Nella foto un pacco, in stile Ikea, con su scritto: Malcom. E poi due hashtag: #DajeOlsen e #fairplay: col primo incoraggiano il neoacquisto della Roma, con il secondo probabilmente si riferiscono alla mancanza di fair play con cui il Barcellona ha deciso di strappare alla Roma l’attaccante brasiliano, inserendosi a trattativa già conclusa mettendo sul piatto più soldi.

