È morta Rita Borsellino 

(Agf) Rita Borsellino

È scomparsa oggi a Palermo, a 72 anni, Rita Brosellino. "Grandissimo dolore" viene espresso da Leoluca Orlando che ricorda la sorella del magistrato vittima della mafia nel '92 dicendo che "con la sua dolce determinazione ha combattuto tante battaglie non solo di legalità e civiltà nella nostra Isola e nel nostro Paese".



"Rita - prosegue il sindaco di Palermo - ha saputo trasformare la tragedia e la violenza che hanno colpito la sua famiglia in impegno civile; un impegno che ha contribuito a trasformare Palermo e che rimarrà scolpito nella storia e nella memoria di questa città. In questo momento triste sono vicino alla sua straordinaria famiglia, cui va un caloroso abbraccio".

