Salvini: "Il reddito di cittadinanza così mi piace. Lo farei anche da solo al governo"

"Il reddito di cittadinanza così mi convince, lo farei anche se fossi al governo da solo". Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde cosi' a Enrico Lucci che lo intervista per "Nemo" (la puntata andrà in onda stasera su Raidue). "L'emergenza per me in Italia è pagare meno tasse - spiega Salvini - All'inizio avevo mille dubbi, distribuire dei soldi a qualcuno a tempo indeterminato mi pareva un incentivo a restarsene a casa, darli a chi ha perso il lavoro obbligandolo ad accettare delle offerte mi sembra una cosa intelligente".

Sugli sgomberi poi aggiunge: "L'ex Penicillina è un disastro che andremo a sistemare". E ancora: "Non ci sono abusivi buoni e meno buoni, anche l'edificio di CasaPound verrà riportato alla legalità ma partiremo dagli stabili pericolanti", spiega Salvini. Su Genova, sempre a Nemo, aggiunge: "Il sindaco di Genova ha detto che il nuovo ponte sarà pronto per i primi mesi del 2020. Conoscendolo come persona seria e adorando Genova e i genovesi, dico che per quella data lo avremo".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it