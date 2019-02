Il ministero dell'Istruzione ha sospeso il maestro di Foligno

Sarà sospeso dall'insegnamento il maestro di Foligno che ha messo un bambino nero nell'angolo e l'ha additato ai compagni come "brutto". Fonti del Miur rendono noto che il docente sarà sospeso dal servizio in via cautelare. Il provvedimento è in via di notifica. L’Ufficio scolastico regionale avvierà il relativo procedimento disciplinare.

